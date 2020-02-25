Мишустин поставил перед правительством две основные задачи

Две серьезные задачи поставлены перед правительством России. На их решение будут направлены все усилия.

Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин.

"Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и, конечно, в бизнесе", — подчеркнул премьер.

Ранее Мишустин раскритиковал инвестирование бюджетных средств в прошлом году. Согласно отчету Счетной палаты, в 2019 году было недоинвестировано больше триллиона рублей.