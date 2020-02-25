Две серьезные задачи поставлены перед правительством России. На их решение будут направлены все усилия.
Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин.
"Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и, конечно, в бизнесе", — подчеркнул премьер.
Ранее Мишустин раскритиковал инвестирование бюджетных средств в прошлом году. Согласно отчету Счетной палаты, в 2019 году было недоинвестировано больше триллиона рублей.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.