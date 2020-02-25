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Источник Правда.Ру

Состав Общественной палаты России будут формировать по-новому

Россия

Россияне с особыми заслугами перед страной войдут в состав Общественной палаты России. С такой инициативой выступил Владимир Путин.

Предложения потенциальным членам ОП уже направлены.

"В соответствии с восьмой статьей Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", — сообщается на сайте Кремля.

Сейчас выбрать по одному представителю должны регионы. У них на это есть 30 дней. Окончательно Общественная палата нового созыва будет сформирована летом.

Общественникам предстоит масштабная работа по защите прав и свобод россиян и общественных объединений.

владимир путин общественная палата
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