73,4 года составляет средняя продолжительность жизни в России. Таковы данные на 2019 год.
А 9 лет назад она была лишь 65,3 года. По мнению президента России, улучшение произошло в том числе за счет реализации национальных проектов.
При этом сейчас Владимир Путин не исключает увеличения смертности в стране. Это обусловлено демографическими кризисами военных лет и 1990-х годов.
Ранее Владимир Путин рассказал о результативности национальных проектов.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.