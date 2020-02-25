Путин: продолжительность жизни в России увеличилась

73,4 года составляет средняя продолжительность жизни в России. Таковы данные на 2019 год.

А 9 лет назад она была лишь 65,3 года. По мнению президента России, улучшение произошло в том числе за счет реализации национальных проектов.

При этом сейчас Владимир Путин не исключает увеличения смертности в стране. Это обусловлено демографическими кризисами военных лет и 1990-х годов.

Ранее Владимир Путин рассказал о результативности национальных проектов.