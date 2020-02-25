Путин: Кудрин был против национальных проектов

Бывший глава Минфина России Алексей Кудрин был против национальных проектов. Он считал их реализацию слишком дорогой для бюджета страны.

Об этом в интервью рассказал Владимир Путин.

"Он по каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там "цыкнул", тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга", — сообщил президент.

Он также вспомнил, что Алексей Кудрин и Герман Греф были не согласны со строительством моста на остров Русский и некоторых объектов в Сочи, которые все же были построены и сейчас успешно работают.

Говоря про Алексея Кудрина, Владимир Путин отметил, что сейчас тот, возглавляя Счетную палату, стал по-другому смотреть на крупные бюджетные траты.