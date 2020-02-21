Часть граждан Китая, которые проходили карантин в больнице Челябинска, сегодня выписаны. У них не обнаружены признаков коронавируса.
Всего на карантине в противотуберкулезном диспансере находилось 35 человек.
"Информация на 21 февраля 19.30. В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 35 здоровых граждан КНР. Сегодня было выписано девять человек", — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, что по официальным данным число жертв коронавируса достигло 2236 человек.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.