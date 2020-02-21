Граждан Китая выписали после карантина в Челябинске

Часть граждан Китая, которые проходили карантин в больнице Челябинска, сегодня выписаны. У них не обнаружены признаков коронавируса.

Всего на карантине в противотуберкулезном диспансере находилось 35 человек.

"Информация на 21 февраля 19.30. В челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 35 здоровых граждан КНР. Сегодня было выписано девять человек", — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, что по официальным данным число жертв коронавируса достигло 2236 человек.