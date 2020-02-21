Россияне волнуются за потерю авторитета страны

Россиян спросили, что произойдет в России, когда Владимир Путин покинет кресло президента. Опрос провел Центр политической конъюнктуры.

Вопросы задали жителям Москвы, Иркутска, Перми и Волгограда. В топе страхов, которые связаны со сменой главы России, — потеря авторитета страны на международной арене, обострение борьбы за власть в России, передел собственности. Также респонденты волнуются за реализацию национальных проектов и снижение социальных обязательств государства.

Менее острым является страх межнациональных конфликтов. Здесь в первую очередь речь идет о регионах Кавказа и национальных республиках.

Опрос проведен на фоне масштабных корректировок, которые планируется внести в Конституцию. По мнению экспертов, это говорит о большой возможности скорой смены власти в России.