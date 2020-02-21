Причину повышения транспортного налога на старые машины пояснили в Минп

Налог на старые машины повысят, чтобы спасти экологию. Такое объяснение дали в Минпромторге.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в России около3 миллионов автомобилей, которые имеют низкий класс экологичности. Это значит, что они выхлопные газы, которыми они наполняют воздух, практически не очищаются.

"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств", — говорится в пресс-релизе Минпромторга.

В конечном счете, повышение налога приведет к тому, что предприятия будут закупать более современные автомобили, оснащенные качественными системами очистки выхлопных газов.

Напомним, что повысить транспортный налог предлагается только на старые коммерческие автомобили с третьим и ниже классом экологичности.