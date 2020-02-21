Налог на старые машины повысят, чтобы спасти экологию. Такое объяснение дали в Минпромторге.
Как пояснили в ведомстве, сейчас в России около3 миллионов автомобилей, которые имеют низкий класс экологичности. Это значит, что они выхлопные газы, которыми они наполняют воздух, практически не очищаются.
"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств", — говорится в пресс-релизе Минпромторга.
В конечном счете, повышение налога приведет к тому, что предприятия будут закупать более современные автомобили, оснащенные качественными системами очистки выхлопных газов.
Напомним, что повысить транспортный налог предлагается только на старые коммерческие автомобили с третьим и ниже классом экологичности.
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