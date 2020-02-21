Для некоторых иностранцев сократили срок получения гражданства

Граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии смогут иметь двойное гражданство. Одно из них может быть российским.

Серьезные изменения планируется внести в соответствующий закон. Поправки будут касаться граждан четырех стран. В частности, для них отменят необходимость прожить в России пять лет, а также запрет на наличие другого гражданства.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, гражданам указанных государств не нужно будет подтверждать законные источники средств к существованию.

Законопроект уже разработан Правительством и будет вынесен на рассмотрение ГосДумы в феврале.