Граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии смогут иметь двойное гражданство. Одно из них может быть российским.
Серьезные изменения планируется внести в соответствующий закон. Поправки будут касаться граждан четырех стран. В частности, для них отменят необходимость прожить в России пять лет, а также запрет на наличие другого гражданства.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, гражданам указанных государств не нужно будет подтверждать законные источники средств к существованию.
Законопроект уже разработан Правительством и будет вынесен на рассмотрение ГосДумы в феврале.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.