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Источник Правда.Ру

Путин объяснил, почему пытаются поссорить Россию и Украину

Россия

Россия и Украина могут создать глобального конкурента для всех стран мира. По этой причине две братские страны пытаются поссорить.

Такое мнение высказал Владимир Путин в ходе интервью. По его словам, провокации, организуемые между странами, проводятся из страха.

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", — подчеркнул президент России в интервью ТАСС.

Он также заявил, что основная цель тех, кто был у руля на Украине в последние годы, — сохранить свои сбережения. Не получить новые, а именно сохранить то, что уже имели.

В эфир вышла вторая серия проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению ряда экспертов, Россию ждет распад. Именно поэтому сейчас встал вопрос о запрете на отчуждение территорий. Это одна из поправок, которые планируют внести в Конституцию.

Темы украина интервью владимир путин глобальный конкурент
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