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В Казани задержали экстремистов

Россия

Троих мужчин, принадлежащих к экстремистской организации, задержали в Татарстане. Задержание прошло в Казани.

Преступники являются членами запрещенной в России организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

"Управлением ФСБ России по Татарстану во взаимодействии с МВД по Татарстану пресечена деятельность джихадистской группы, члены которой планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений", — говорится в сообщении УФСБ России по Татарстану.

В ходе задержания в квартирах, где проживали преступники, обнаружено холодное оружие, религиозная литература, электрошокер.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Керчи два подростка планировали устроить теракты в учебных заведениях полуострова.

фсб экстремисты
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