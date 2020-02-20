Транспортный налог в России планируют увеличить. Речь идет о старых коммерческих автомобилях.
О такой возможности рассказали в Минпромторге. По словам замглавы ведомства Александра Морозова, изменения коснутся автомобилей с третьим классом экологичности и ниже.
По последним данным, в России зарегистрировано 6,5 миллионов большегрузных автомобилей.
Предложение будет передано на рассмотрение в Минтранс.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в России слишком высокий налог на труд. Минфин озаботился этим вопросом и ищет возможность снизить налоговую нагрузку на работодателей и работников.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.