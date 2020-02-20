Транспортный налог на старые машины могут увеличить в России

Транспортный налог в России планируют увеличить. Речь идет о старых коммерческих автомобилях.

О такой возможности рассказали в Минпромторге. По словам замглавы ведомства Александра Морозова, изменения коснутся автомобилей с третьим классом экологичности и ниже.

По последним данным, в России зарегистрировано 6,5 миллионов большегрузных автомобилей.

Предложение будет передано на рассмотрение в Минтранс.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России слишком высокий налог на труд. Минфин озаботился этим вопросом и ищет возможность снизить налоговую нагрузку на работодателей и работников.