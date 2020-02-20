Российские экономисты ищут возможность снизить налоговую нагрузку на работающих россиян. Налоги на труд в стране слишком высокие.
Такое мнение высказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня, действительно, нагрузка на труд запредельная. Я это прекрасно понимаю", — заявил главный российский финансист.
Треть размера зарплаты работодатель платит в Пенсионный фонд, на медицинское и социальное страхование. Еще 13% уплачивается на доход физического лица. Эту сумму удерживают из зарплаты самого работника.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.