Белорусские военные пройдут по Красной площади в День Победы

Белорусские военные поучаствуют сразу в двух парадах. В День Победы они пройдут торжественным строем как в Минске, так и в Москве.

Участие иностранных военных в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, подтвердили сегодня в Минобороны Белоруссии.

"Отмечено, что в 2020 году наибольшую важность для Вооружённых сил Беларуси представляют мероприятия, проводимые в честь 75-летия Великой Победы. Белорусские военнослужащие примут участие в параде как в городе Минске, так и в Москве", — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Москву приедут лидеры и официальные делегации многих стран. В частности, поздравить россиян с одним из важнейших дней в истории страны приедет Генсек ООН.