В день Победы ФСБ обеспечит максимальный уровень защиты

Мероприятия, организованные в России на День Победы, пройдут в максимально безопасных условиях. Правоохранительные органы обеспечат надежную защиту.

Такую задачу Федеральной службе безопасности поставил сегодня Владимир Путин.

"В том числе поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России. Прежде всего, конечно, имею в виду праздник 75-летия Победы", — сказал президент на коллегии ФСБ.

В мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, поучаствуют 15 тысяч человек и 375 единиц техники. Поздравить россиян с праздником приедут лидеры и официальные делегации многих стран.