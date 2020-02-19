Программу материнского капитала расширили в России

466 617 рублей получат российские семьи, которые с 1 января 2020 года усыновят или родят первого ребенка. Такое решение приняли сегодня депутаты Госдумы.

Законопроект о расширении программы маткапитала инициировал Владимир Путин. 10 февраля поправки в закон внесли на рассмотрение депутатов ГД. Во втором чтении поправки были окончательно приняты.

Информация об этом размещена на сайте Государственной Думы. Согласно ей, за второго рожденного в семье ребенка мать получить 616 617 рублей. Кроме того, программа материнского капитала продлена до 2026 года.