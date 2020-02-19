В Роструде рассказали, как оплачиваются предпраздничные дни

Предпраздничных дней перед гендерными праздниками в этом году в России не будет. Речь идет о Дне защитников Отечества, который отмечается 23 февраля, и Международном женском дне, который празднуется 8 марта.

В 2020 году 23 февраля выпадает на воскресенье. Следующий за ним день станет выходным. А вот пятница, 21 февраля, будет обычным рабочим днем. Аналогичная ситуация складывается с Международным женским днем: пятница, 6 марта, будет рядовым рабочим днем.

"Рабочий день 21 февраля может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий. Предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы", — пояснили в Роструде.

Таким образом, предпраздничные дни будут оплачены как обычные будничные дни. Иное возможно только по решению работодателя.