Почти 15 тысяч китайцев находятся под наблюдением врачей России

14722 гражданина Китая находятся сейчас в России. Такова официальная статистика.

Все они приехали в Россию после вспышки коронавируса, поэтому находятся под строгим наблюдением медиков.

"По состоянию на 18.02.2020г., под контролем остаются 14 772 человека", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Граждан Китая сейчас принимают только в аэропорту Шереметьево. Здесь установлено специальное оборудование, которое проверяет прилетающих на признаки коронавируса.

С 20 февраля Россия временно ограничивает въезд граждан Китая в страну.