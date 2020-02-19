14722 гражданина Китая находятся сейчас в России. Такова официальная статистика.
Все они приехали в Россию после вспышки коронавируса, поэтому находятся под строгим наблюдением медиков.
"По состоянию на 18.02.2020г., под контролем остаются 14 772 человека", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Граждан Китая сейчас принимают только в аэропорту Шереметьево. Здесь установлено специальное оборудование, которое проверяет прилетающих на признаки коронавируса.
С 20 февраля Россия временно ограничивает въезд граждан Китая в страну.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.