Материнский капитал станет электронным

На электронную почту будут присылать сертификат на получение материнского капитала. Процесс оформления в России планируют максимально упростить.

Теперь будет достаточно данных, которые будущая мать дает при поступлении в роддом. Их будут передавать в соответствующие службы, что позволит женщинам получать сертификат на маткапитал при выписке из роддома.

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своём мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде", — сообщил он.

Напомним, что за рождение или усыновление первого ребенка в семье с 1 января 2020 года матерям полагается 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семьям выплачивают 616 617 рублей.