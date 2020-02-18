Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Материнский капитал станет электронным

Россия

На электронную почту будут присылать сертификат на получение материнского капитала. Процесс оформления в России планируют максимально упростить.

Теперь будет достаточно данных, которые будущая мать дает при поступлении в роддом. Их будут передавать в соответствующие службы, что позволит женщинам получать сертификат на маткапитал при выписке из роддома.

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

"Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своём мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде", — сообщил он.

Напомним, что за рождение или усыновление первого ребенка в семье с 1 января 2020 года матерям полагается 466 617 рублей. При рождении второго ребенка семьям выплачивают 616 617 рублей.

Темы маткапитал антон силуанов материнский капитал
Актуальная аналитика
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Туризм
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Премьер Афганистана: результаты выборов – предательство воли народа
Турция не хочет испортить отношения с Россией из-за Сирии
В России могут полностью отменить военный призыв
"Тащи его, воин": нетрезвый хозяин автомойки издевался над работниками
Нетрезвая россиянка пыталась спуститься с шестого этажа по простыне
В России выросли цены на услуги салонов красоты
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
Эксперт объяснил появление "кораблей-призраков"
Последние материалы
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Премьер Афганистана: результаты выборов – предательство воли народа
Турция не хочет испортить отношения с Россией из-за Сирии
В России могут полностью отменить военный призыв
"Тащи его, воин": нетрезвый хозяин автомойки издевался над работниками
Нетрезвая россиянка пыталась спуститься с шестого этажа по простыне
В России выросли цены на услуги салонов красоты
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
Эксперт объяснил появление "кораблей-призраков"
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Послание президента: опять народ обманули?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Чем закончилась политическая дуэль Алиев-Пашинян в Мюнхене
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ