Последний день года не будет выходным

Нового закона о переносе выходных дней в России не появится. Правительство отклонило законопроект о 31 декабря.

Инициаторы предлагали откорректировать производственный календарь таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Кабмин предложение отклонил, указав, что в трудовом кодексе уже прописана норма, позволяющая работодателям самостоятельно передвигать ряд выходных дней.

В 2019 году ряд регионов сделал последний день года выходным. 31 декабря не работали в Волгоградской, Магаданской, Ленинградской, Свердловской областях, Татарстане и Еврейской автономной области.

Впрочем, в этом году у россиян появится дополнительный выходной. В течение рабочей недели пройдет голосование за поправки в Конституцию. Дата еще не назначена, но этот день точно будет нерабочим.