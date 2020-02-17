Еще на две недели продлили прием поправок в Конституцию

Поправки в главный закон страны продлили до 2 марта. Такое решение принято 17 февраля.

Изначально планировалось принимать предложения и поправки в Конституцию до 14 февраля. Как сообщила по итогам заседания глава думского комитета по ЖКХ, член рабочей группы Галина Хованская, срок решено продлить на две недели.

Ранее сообщалось, что поступило более 500 предложений. Сейчас Центризбиркому поручено подготовить голосование по поправкам в Конституцию. День голосования будет выходным.