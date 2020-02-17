Инвесторы в Арктике получат льготы

Четыре законопроекта о льготах для инвесторов в Арктике рассматривают сейчас депутаты Госдумы. Ранее их приняло правительство.

О поддержке инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в развитие нового региона, Владимиру Путину доложил вице-премьер Юрий Борисов.

"Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности "Роснефти" и других наших добывающих компаний, что очень важно", — рассказал президенту Борисов.

Он отметил, что льготы позволят быстрее развивать регион, и дадут прирост темпам развития экономики страны в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американский генерал серьезно озабочен превосходством России в Арктике. Речь идет о различном вооружении, в том числе модернизированных бомбардировщиках и новых кораблях, которые несут крылатые ракеты.