Четыре законопроекта о льготах для инвесторов в Арктике рассматривают сейчас депутаты Госдумы. Ранее их приняло правительство.
О поддержке инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в развитие нового региона, Владимиру Путину доложил вице-премьер Юрий Борисов.
"Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности "Роснефти" и других наших добывающих компаний, что очень важно", — рассказал президенту Борисов.
Он отметил, что льготы позволят быстрее развивать регион, и дадут прирост темпам развития экономики страны в целом.
Ранее "Правда.Ру" писала, что американский генерал серьезно озабочен превосходством России в Арктике. Речь идет о различном вооружении, в том числе модернизированных бомбардировщиках и новых кораблях, которые несут крылатые ракеты.
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