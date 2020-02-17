Поправки в закон о маткапитале рассмотрит Госдума

Продление программы материнского капитала до 2026 года обсудят 18 февраля в Государственной Думе. Поправки к закону ждут второго чтения.

С инициативой о расширении программы поддержки материнства в своем послании выступил президент Владимир Путин. Помимо продления срока, он также предложил увеличить выдаваемую сумму. Так, семьи, где с 1 января 2020 года родится или будет усыновлен первый ребенок, получат 466 617 рублей. За второго ребенка предлагается выдавать 616 617 рублей.

"Во вторник мы предполагаем рассмотреть важный законопроект — это поправки в закон об использовании материнского капитала", — сказал журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

В числе поправок, которые могут быть приняты, и расширение применения выплат. Так, ожидается, что материнский капитал можно будет использовать на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.