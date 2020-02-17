В поселках, которые планируют закрыть, отменили плату за капремонт

За капремонт платить не надо, а ранее уплаченные средства вернут. В России вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Речь идет о поселках, которые планируется закрыть.

В таких населенных пунктах есть многоквартирные дома, однако ремонтировать их никто не собирается. Поэтому такое жилье исключено из программы капремонта. Соответственно, и платить за него жильцам не нужно.

Текущий ремонт в таких домах делать продолжат. До тех пор, пока здание не покинет последний жилец. Жителей расселяют, предоставляя им новые квартиры.

Стоит отметить, что в России закрывающихся поселков чуть больше десятка: в Магаданской области и Приморском крае. Они создавались для размещения сотрудников градообразующих предприятий, которые сейчас остановлены. В общей сложности в таких населенных пунктах проживает около 1900 человек.