Ситуацию с коронавирусом обсудил Владимир Путин с членами Совбеза

Влияние коронавируса на российскую и мировую экономику обсудил сегодня Владимир Путин с членами Совета безопасности России. Также в центре внимания была тема недопущения распространения заболевания.

На этой же встрече ее участники рассмотрели ситуацию в сирийском Идлибе, противостояние турецких и сирийских войск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее «Правда.Ру» писала, что президент России обещал китайским властям всяческое содействие в борьбе с коронавирусом.