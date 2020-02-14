Новый состав Совета по противодействию коррупции утвержден

Бороться с коррупцией в России будет Совет, сформированный при президенте страны. Новый состав утвердил 14 февраля Владимир Путин.

В него вошли 27 человек. Среди них глава минтруда Антон Котяков, помощник президента Максим Орешкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава следственного комитета Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Основные задачи Совета - предложения президенту по борьбе с коррупцией, координация работы органов власти всех уровней.