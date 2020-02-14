Владимир Путин помиловал трех россиян

Двух женщин и мужчину помиловал 14 февраля Владимир Путин. Президент России подписал соответствующие указы.

Условия наказания смягчены для Раисы Плетневой и Марины Чернышовой. Первая отбывает наказание за убийство супруга, вторая — за нанесение мужу тяжких телесных повреждений. Плетневой срок сократили до шести лет, Чернышова проведет в колонии пять лет.

Третий помилованный — Павел Петрашов. Его вскоре выпустят на свободу. Он был лишен свободы за то, что устроил ДТП, водитель другого автомобиля скончался.

Решение президента вступит в силу через 10 дней. Ознакомиться с документом можно на сайте правовой информации.