Центральный избирком подготовит все для голосования по Конституции

Голосование за поправки в Конституцию будет не менее масштабным, чем на выборах президента в 2018 году. К процедуре уже начали подготовку.

Такое распоряжение дал Владимир Путин. Голосование будет общенародным и состоится в один из будних дней, который получит статус выходного.

Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России, уже размещено на портале правовой информации.

"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан РФ в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию РФ: органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", — говорится в документе.

Накануне российский лидер встретился с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.