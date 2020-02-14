Голосование за поправки в Конституцию будет не менее масштабным, чем на выборах президента в 2018 году. К процедуре уже начали подготовку.
Такое распоряжение дал Владимир Путин. Голосование будет общенародным и состоится в один из будних дней, который получит статус выходного.
Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России, уже размещено на портале правовой информации.
"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан РФ в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию РФ: органам государственной власти и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", — говорится в документе.
Накануне российский лидер встретился с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию.
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