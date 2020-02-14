Награды получили медики Архангельской области по решению Путин

11 медиков из Архангельской области получат ордена и медали. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Награды получат врачи Архангельской областной больницы, которые помогали пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском. Тогда авария произошла во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки с изотопными источниками питания. В ЧП погибли семь человек.

За оказание помощи пострадавшим две медсестры, врач-инфекционист и заведующий отделением получат Орден Мужества за "смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях". Еще семерым медикам вручат медали "За спасение погибавших".

Соответствующий указ президент России подписал 14 февраля. Документ размещен на сайте правовой информации.