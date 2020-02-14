Комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами пополнилась новым именем. В нее вошел председатель правительства Михаил Мишустин.
Такое решение принял президент Владимир Путин. Он подписал указ, который размещен на сайте правовой информации.
"Включить в состав комиссии Мишустина М. В. — председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя комиссии)", — говорится в документе.
В нем же указано, что из комиссии исключен бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.