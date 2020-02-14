Президент поздравил "Гнесинку" с юбилеем

Известная во всем мире "Гнесинка" отмечается сегодня юбилейный день рождения. Музыкальной академии исполнилось 125 лет.

С большим праздником университет поздравил Владимир Путин.

"Вы по праву можете гордиться легендарной плеядой талантливых композиторов, дирижёров, исполнителей, педагогов, взращённых прославленной "Гнесинкой", атмосферой духовности и созидания, царящей в её стенах. И, конечно, неоценим вклад выпускников вуза в развитие отечественной культуры", — говорится в телеграмме президента России.

Праздник Российская академия музыки им. Гнесиных отметит концертом.

Сегодня "Гнесинка" включает в себя три детские музыкальные школы, два музыкальных училища и Российскую академию музыки имени Гнесиных.