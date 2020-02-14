Память Лужкова в Москве увековечат

Московский городской университет управления правительства Москвы могут переименовать. К названию планируют добавить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.

Такую рекомендацию дал президент России Владимир Путин. Российский лидер предложил увековечить имя Лужкова.

На доме, где жил экс-мэр Москвы, повесят мемориальную табличку. Запланированы и другие мероприятия, которые не дадут горожанам забыть управленца, который так много сделал для города.

Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. Его не стало 10 декабря в мюнхенской больнице. Накануне врачи провели ему срочную операцию на сердце. Экс-мэр Москвы награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.