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За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей

Россия

В течение трех лет из федерального бюджета будут выделяться средства на выплаты малоимущим семьям. В общей сложности за этот период будет выделено более 750 миллиардов рублей.

Поддержку получат семьи, в которых доходы не превышают прожиточного минимума на человека и в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в Министерстве финансов.

В этом году из госказны выделено 159,2 миллиарда рублей. В следующем году — 289,7 миллиарда рублей, в 2022 году — 301,3 миллиарда рублей.

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