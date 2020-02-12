Каждый пятый американец доверяет президенту России

Жители разных стран выражают доверие Владимиру Путину. Как показал масштабный опрос, в Европе уровень доверия к российскому лидеру выше, чем в США.

Так, в Штатах свое хорошее отношение к президенту России выразили 20% опрошенных. В Германии — 36%, в Великобритании — 26%. Опрос проводился в 34 странах, ответы дали почти 38,5 тысяч человек.

Как оказалось, в США республиканцы и демократы серьезно отличаются в своем отношении к Владимиру Путину. Так, хорошие отзывы главе России дали 31% республиканцев и лишь 10% демократов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американцы стали меньше доверять НАТО.