Ростовская область решит вопрос с обманутыми дольщиками в 2021 году

Донской губернатор Василий Голубев вручил ключи от 77 квартир в достроенном доме ростовского жилого комплекса "Европейский". Еще 258 квартир в этом микрорайоне будут переданы обманутым участникам долевого строительства до конца этого года.

Поздравляя новоселов, Василий Голубев отметил: "Обновленный областной закон о мерах поддержки дольщиков, который начал действовать с прошлого года, приносит реальные результаты. В прошлом году обеспечено жильем около 1000 обманутых дольщиков в Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье. Полностью решить проблему дольщиков в нашей области намечено до конца 2021 года".

Стоит отметить, что для решения вопросов обманутых дольщиков на Дону ведется системная работа.

В 2019 году было выделено 706 млн рублей для достройки проблемных домов ЖК "Европейский".

На 2020 -2021 годы заложены средства на завершение и ввод проблемных домов по области — 2,3 млрд рублей.

Также в декабре прошлого года был создан Ростовский областной фонд, цель которого — защищать права участников долевого строительства.

Введена новая система учета проблемных домов. Нереализованный проект через 6 месяцев после истечения срока договора автоматически включается в специальный перечень. Обновлено региональное законодательство по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства.