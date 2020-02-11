Донской губернатор Василий Голубев вручил ключи от 77 квартир в достроенном доме ростовского жилого комплекса "Европейский". Еще 258 квартир в этом микрорайоне будут переданы обманутым участникам долевого строительства до конца этого года.
Поздравляя новоселов, Василий Голубев отметил: "Обновленный областной закон о мерах поддержки дольщиков, который начал действовать с прошлого года, приносит реальные результаты. В прошлом году обеспечено жильем около 1000 обманутых дольщиков в Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье. Полностью решить проблему дольщиков в нашей области намечено до конца 2021 года".
Стоит отметить, что для решения вопросов обманутых дольщиков на Дону ведется системная работа.
Введена новая система учета проблемных домов. Нереализованный проект через 6 месяцев после истечения срока договора автоматически включается в специальный перечень. Обновлено региональное законодательство по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства.
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