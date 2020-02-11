По всей России превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

По всей России наблюдается превышении на 5,5% допустимого порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Примечательно, что высокий уровень заболеваемости наблюдается среди всех возрастов и социальных групп. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на НИИ гриппа имени Смородинцева.

Напомним, во многих городах России общеобразовательные учреждения закрыты на карантин. По состоянию на 11 февраля, занятия приостановлены в школах Саратова, Воронежа, Уфы, Миасса, Тюмени, Оренбурга, Ульяновска.