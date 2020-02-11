Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В феврале и марте в России традиционно отмечают "свои" праздники мужчины — 23 февраля и женщины — 8 марта.

В 2020 году в этой связи, напоминает сегодня Министерство труда, сразу две рабочие недели окажутся сокращенными.

Февраль

Празднование Дня защитника Отечества россияне смогут "растянуть" сразу на три выходных: 22, 23 и 24 февраля.

Поскольку "красный день" в календаре — 23-е число — выпадает на воскресенье, то "образуется" дополнительный выходной — понедельник, 24-е число. А следующая за ним рабочая неделя будет "четырехдневной".

Март

Международный женский день тоже подарит жителям России дополнительный выходной:

отдыхать страна будет с 7 по 9 марта, поскольку 8-е число — официальный праздничный день — тоже придется на воскресенье.

Предпраздничных дней в этот раз в производственном календаре нет

Роструд предупредил также, что рассчитывать на сокращение крайнего дня перед "длинными" выходными ни в феврале, ни в марте не стоит.