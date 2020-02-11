В феврале и марте в России традиционно отмечают "свои" праздники мужчины — 23 февраля и женщины — 8 марта.
В 2020 году в этой связи, напоминает сегодня Министерство труда, сразу две рабочие недели окажутся сокращенными.
Поскольку "красный день" в календаре — 23-е число — выпадает на воскресенье, то "образуется" дополнительный выходной — понедельник, 24-е число. А следующая за ним рабочая неделя будет "четырехдневной".
Международный женский день тоже подарит жителям России дополнительный выходной:
Роструд предупредил также, что рассчитывать на сокращение крайнего дня перед "длинными" выходными ни в феврале, ни в марте не стоит.
"21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут обычными — не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным", — отмечают в ведомстве.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.