Будет ли зима в марте брать реванш за излишнюю мягкость

После аномально теплой зимы наступит самая обыкновенная — без морозов, метелей и тепловых рекордов — весна. Такая, какой ей полагается быть в России, согласно климатическим нормам. Так считают в Гидрометцентре РФ.

По прогнозам синоптиков, в центральной части страны март-2020 будет соответствовать среднемесячным показателям температуры, к которым мы привыкли:

+1…+2 градуса днем;

- 5…- 6 — ночью.

Такая же картина и на большей части территории страны.

Чуть теплее, чем обычно в это время года, будет в ЮФО, на юге Поволжья и Урала, на Кавказе.

Но это предварительный прогноз. Более точный синоптики представят ближе к концу последнего месяца зимы.