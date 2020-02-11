После аномально теплой зимы наступит самая обыкновенная — без морозов, метелей и тепловых рекордов — весна. Такая, какой ей полагается быть в России, согласно климатическим нормам. Так считают в Гидрометцентре РФ.
По прогнозам синоптиков, в центральной части страны март-2020 будет соответствовать среднемесячным показателям температуры, к которым мы привыкли:
Такая же картина и на большей части территории страны.
Чуть теплее, чем обычно в это время года, будет в ЮФО, на юге Поволжья и Урала, на Кавказе.
Но это предварительный прогноз. Более точный синоптики представят ближе к концу последнего месяца зимы.
Россия, которая является правопреемницей СССР, обязана выплатить Украине компенсацию за ущерб, нанесенный пахотным землям "прихотью Хрущева" - строительством Каховского водохранилища.