Пресс-служба столичного управления МЧС сообщила, что в Москве не наблюдается повышение радиационного фона. Однако на фоне слухов и различных заявлений служба усилила мониторинг радиационного фона.
"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией", - сказано в сообщении ведомства.
В МЧС подчеркнули, что исследователи берут образцы два раза в день.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".