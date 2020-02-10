МЧС усилили мониторинг радиации в Москве

Пресс-служба столичного управления МЧС сообщила, что в Москве не наблюдается повышение радиационного фона. Однако на фоне слухов и различных заявлений служба усилила мониторинг радиационного фона.

"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией", - сказано в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркнули, что исследователи берут образцы два раза в день.