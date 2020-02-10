Госдума намерена сократить оборот никотинсодержащих смесей

Продажу никотинсодержащих смесей будут жестче контролировать. Сейчас в Госдуме готовят поправки в соответствующий закон.

В планах — ограничить оборот таких товаров. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Поправки проходят процесс согласования, и, я думаю, что до конца февраля мы выйдем на второе чтение этого законопроекта", — пояснил законотворец.

Сейчас основная работа сосредоточена на той части законопроекта, в которой говорится об использовании вейпов. Ранее депутаты говорили о необходимости ужесточить наказание за торговлю снюсов и их продажу детям.

Напомним, что в России участились случаи отравления детей снюсом. В некоторых регионах его продажу запретили. По мнению депутатов, требуется и федеральный закон.