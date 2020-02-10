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В Ростове-на-Дону стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России 2020"

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России", флагманский проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Кстати, за историю конкурса "Лидеры России" Ростовская область принимает участников в третий раз.

В церемонии приняли участие:

  • губернатор Ростовской области Василий Голубев;
  • заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба;
  • ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау;
  • ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок;
  • заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Александр Садовский.

Василий Голубев счел нужным напомнить о важности реализации нацпроектов. Глава региона отметил, что без обновления управленческой системы невозможно достичь значимых результатов. И глотком свежего воздуха могут стать как раз участники "Лидеров России".

"Эффективная управленческая команда может быть сформирована только из амбициозных целеустремленных людей, желающих покорить новые вершины и достигнуть новых высоких целей. Вы в начале пути, но опыт последних лет показывает, что наши участники конкурса способны добиваться успеха и в государственном управлении, и на депутатской работе, и в местном самоуправлении. Желаю вам удачи", — резюмировал губернатор Ростовской области.

На конкурс поступила 20 141 заявка, и в полуфинал попали 248 участников, представляющих разные регионы. Одному из полуфиналистов конкурса 54 года — Константин Анисимов является преподавателем. Евгений Гаврюшин — самый юный участник полуфинала, он является гендиректором CEO Стартап Easy Travel.

Полуфинал продлится два дня, за которые участники должны показать себя, продемонстрировав лидерские качества. В программу также включены мастер-классы и деловые игры. Победители поедут в Сочи на суперфинал.

Ростовская область уже в третий раз принимает конкурс, и интерес к нему у жителей Донского края с каждым годом только растет. Регион стабильно входит в десятку лучших по количеству победителей на различных этапах.

"Многие из участников этого года оказались в центре событий, решении задач очень нужных для региона. Так, во главе проектов по созданию центра цифровой трансформации, "Эффективный регион", пилотного проекта по повышению производительности труда стоят ребята, которые прошли конкурс", — прокомментировал Василий Голубев.

Изюминкой этого года стало введение специализаций по науке, технологиям и финансам и здравоохранению. Развитию этих отраслей будет способствовать приток управленцев-профессионалов со свежими идеями. Участники конкурса рады новым возможностям в карьерном росте, которые перед ними открываются.

Владимир Гурба обратился к участникам с приветственным словом, а также передал напутствие от полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, где особый акцент был сделан на значимости привлечения управленческих кадров к решению главных задач по развитию страны. В том числе говорилось о необходимости повышения благосостояния российских граждан, Владимир Путин на это сделал основной акцент в своем Послании.

"Конкурс "Лидеры России" — это уникальная социальная платформа, позволяющая создать условия для личного развития, изучения новых практик. Став участниками, вы сделали важный шаг для того, чтобы достичь немалых успехов в жизни", — отметил Владимир Гурба.

Темы лидеры россии василий голубев ростовская область
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