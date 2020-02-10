Два министра Чувашии отправлены в отставку

В Чувашии продолжаются кадровые перестановки в правительстве региона. В отставку отправлены еще два министра.

Так, теперь вакантны места министра строительства, архитектуры и ЖКХ, и министра юстиции и имущественных отношений. Эти позиции покинули Алексей Грищенко и Наталья Тимофеева соответственно.

Указы об отставках подписал сегодня врио главы республики Олег Николаев. Ранее он лишил работы глав минтранса, минкультуры, минтруда, минфина, минприроды, минэкономразвития. В регионе идет активная реорганизация структуры правительства.

Ранее Правда. Ру писала, что уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь. Его местоположение неизвестно.