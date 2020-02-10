Система соцвыплат в России стала работать быстрее

Проработка документов по социальным выплатам ускорилась. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство работает над поправками в бюджет по финансированию соцвыплат. На следующем заседании планируется рассмотреть конкретные предложения. По итогам будут внесены поправки в бюджет этого года. Ожидается, что на соцподдержку граждан будет выделено дополнительное финансирование. Речь идет о материнском капитале и пособиях для детей и семей.

Ранее Мишустин сообщил, что на единовременные выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы из бюджета выделено более 71 млрд рублей.