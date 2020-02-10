Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

16-летняя школьница Диана Костырина купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в палате" за $1.

В какой момент улыбнулась удача

Сделка стала возможной благодаря программе Dollar Baby, в рамках которой американский писатель ежегодно заключает несколько договоров на экранизацию своих произведений с кинематографистами-любителями из разных стран.

Российская школьница получила от Кинга положительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку.

"Мне, я считаю, исключительно повезло. Далеко не всем желающим экранизировать его книги Кинг это разрешает. Да и рассматриваются заявки обычно месяц и дольше. А тут так совпало: я отправила письмо в воскресенье -в Америке это рабочий день. Оно не затерялось, в спам не попало. Ну и, наверное, какую-то роль сыграло то, что я из Сибири. Для американцев же это - экзотика", - рассказала Диана изданию РИА - Томск.

Планы юного режиссера

"Это будет короткометражный фильм. По условиям контракта его продолжительность — до 40 минут. Мы будем снимать вместе с киноклубом "Сибирские мастерские", планируем немного изменить концовку, сделать ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа", — говорит юная режиссер.

Премьерный показ ленты состоится уже осенью 2020 года на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia, который пройдет в Краснодаре.