Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный центр в санатории "Утес". Решение принято в связи с реакцией жителей региона. Ранее местные жители перекрыли проезд к санаторию и потребовали закрыть карантинный центр.
О решении властей сообщил глава челябинского минздрава Юрий Семенов.
"Больше к вам никого не привезут. Вопрос мы решили. Здесь больше никого размещать не будут", - пояснил Семенов протестующим.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".