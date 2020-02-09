На Урале закрыли карантинный центр для больных коронавирусом

Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный центр в санатории "Утес". Решение принято в связи с реакцией жителей региона. Ранее местные жители перекрыли проезд к санаторию и потребовали закрыть карантинный центр.

О решении властей сообщил глава челябинского минздрава Юрий Семенов.