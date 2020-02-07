Общий список невыездных граждан сформируют Россия и Белоруссия

Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии. Сейчас идет активная работа над документом.

Также формируется общий список невыездных граждан. Представители стран обменяются информацией для более эффективной миграционной политики. Перечень граждан, которым запрещено покидать пределы своих стран, будет готов к 1 марта. Работу ведут министерства внутренних дел.

Ранее "Правда.Ру" писала об упрощении процедуры получения российского гражданства. Соответствующие поправки в закон сейчас готовят в правительстве.