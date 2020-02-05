Поправки в Конституцию будут рассматривать четверть года

Жизненной необходимостью назвал Владимир Путин внесение поправок в Конституцию России. По его мнению, процесс их рассмотрения займет не больше четверти года.

Об этом глава государства заявил в ходе визита в Череповец. Он также отметил, нововведение никак не связано с продлением срока полномочий Президента. Кроме того, за годы существования главного закона страны поправки в нее вносили 15 раз, то есть процедура является довольно стандартной.

Владимир Путин уверен, чем более широкий резонанс вызовет процесс, тем более народным получится документ.

Напомним, что ставшее историческим заявление о необходимости редактирования Конституции России Президент заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию. Среди предложенных нововведений удаление оговорки о двух сроках подряд для президента, запрет на наличие иностранного гражданства у лиц, которые занимают высокие государственные посты.