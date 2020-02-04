Памятник воинам Великой Отечественной войны осквернили в Кызыле. Об этом сообщила городская администрация.

"Сегодня обнаружен акт вандализма на площади Победы Кызыла: неизвестные лица осквернили памятник, распылив на стелу с именами участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Тувинской Народной Республики, краску. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что в управление МВД РФ по городу Кызылу по факту вандализма уже поступило заявление", — сообщает пресс-служба городской мэрии.