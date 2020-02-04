Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Череповец, где он планирует посетить местный химико-технологический колледж. Глава государства обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы с представителями общественности.
Также Владимир Путин посетит Центр боевых искусств, где занимаются более 2,5 тысяч детей. В центре их обучают более 30 видам единоборств.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.