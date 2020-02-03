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В Саратовских школах продлили карантин еще на неделю

Россия » Поволжье » Саратов

Глава Саратовского комитета по образованию Лариса Ревуцкая рассказала, что власти приняли решение продлить карантин в школах до 10 февраля. Примечательно, что о продлении карантина учителя уже начали оповещать родителей детей в мессенджерах.

"Карантин продлится еще неделю. Но это пока устная информация. Ждем распоряжение от Роспотребнадзора", - сообщила Ревуцкая.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что итоговое решение по продлению карантина будет принято 3 февраля после 14:00.

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