В Иркутской области во время проверки пассажиров, прибывших из Пекина, у четверых граждан Китая обнаружили повышенную температуру. Их госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"На последнем рейсе был 31 пассажир. Среди них четверо были с температурой от 37,5 до 38 градусов. Так как рейс прилетел из Китая мы соблюдаем все превентивные меры профилактики завоза коронавирусной инфекции на территорию Иркутской области", - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

"У всех заболевших будут взяты анализы на коронавирус, предварительный диагноз - респираторная инфекция", - добавила Ледяева.